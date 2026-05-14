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La Asamblea Nacional informó que desde hoy jueves 14 de mayo, discutirán sobre la problemática de las tarifas de estacionamiento en Venezuela. El proceso de esta propuesta de las tarifas estará a cargo de José Gregorio Correa.

Comentó el diputado que el país y los costos de estacionamiento se va a dividir por regiones y de esa manera se darán las nuevas tarifas. Regiones como Lara, Bolívar, Nueva Esparta, Zulia, Carabobo, Aragua y la zona de La Gran Caracas sería la tarifa A.

Tarifas de estacionamiento en Venezuela serán discutidas en la Asamblea Nacional

Esta tendría una propuesta de dos dólares BCV por una hora, mientras que la otra propuesta serían cuatro dólares dos horas. Por supuesto, en el orden entran permanencia además de costos operativos como capacidad.

En el debate que se hará estarán representantes de la Cámara de Centros Comerciales como la Asociación Nacional de Estacionamientos. «La idea no es quebrar al empresariado, criminalizarlo; pero tampoco perjudicar al administrador, al beneficiario del estacionamiento», expresó.

INTT presenta propuestas para fijar precios de estacionamientos de Guarda y Custodia ante la AN

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para la regulación y fijación de tarifas en los servicios de estacionamientos de Guarda y Custodia en todo el país. El presidente del ente, Dr. Luis Granko, entregó la propuesta durante la instalación de la segunda mesa de trabajo estratégica coordinada por la Comisión Permanente de Administración y Servicios del parlamento. El encuentro se desarrolló en el auditorio Batalla de Carabobo del Poder Legislativo, bajo la dirección del diputado Pedro Carreño. Esta acción institucional cumple con el artículo 133, numeral 6 de la Ley de Transporte Terrestre. Dicho instrumento faculta al INTT para la fijación de las tasas de los estacionamientos de Guarda y Custodia, los cuales pertenecen a la competencia directa de la institución. El Dr. Granko enfatizó que la iniciativa busca la actualización de los montos establecidos para estos establecimientos, ya que estos permanecen fijados desde el año 2016. La meta es una adecuación a una estructura de costos justa para los prestadores y la ciudadanía. El objetivo central de este encuentro parlamentario es el cese inmediato de los cobros desmedidos que son objeto de denuncias recurrentes por parte de los ciudadanos. El proyecto consignado por el INTT contempla la regulación de los precios y la creación de mecanismos de fiscalización conjunta entre el Poder Legislativo y el órgano de transporte. De esta manera, el Estado asegura el cumplimiento estricto de las tarifas una vez que ocurra su oficialización y evita cualquier tipo de especulación en el servicio. Con esta medida, el INTT reafirma su compromiso con la protección de la economía de los venezolanos. El organismo busca un equilibrio que permita la operatividad de los centros de guarda y custodia bajo un marco legal transparente y moderno.

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