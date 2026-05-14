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Las autoridades entre ellas el CICPC, como el Ministerio Público investigan el asesinato de una mujer de 40 años en Quinta Crespo, Caracas. El hecho ocurrió en un apartamento en el referido urbanismo.

La dama quedó identificada como Carmen Julia Vergara de Orta de 49 años de edad. Vergara era contador público y vivía en el apartamento que estaba separado de otro con paredes de Dry Wall.

Indicó el CICPC, que la dama había dicho que tenía un vecino que vivía observándola a través de la pared. El pasado 9 de mayo el joven presuntamente atravesó la pared a la fuerza entrando en el espacio de la mujer.

Asesinato de una mujer de 40 años en Quinta Crespo

Primero intentó abusar de ella, la mujer se opuso a las intenciones del joven y es por ello que la terminó estrangulando. Luego de eso el sujeto introdujo el cadáver de la mujer dentro de un pipote que tenía en el apartamento.

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Vergara vivía junto a su madre, la cual estaba en el lugar pero que tiene problemas psicomotores. Y le impidió llamar a las autoridades. El hedor hizo que los vecinos reportaran el caso a las autoridades. Por el caso hay un joven de 19 años detenido.

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