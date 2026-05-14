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Las efemérides del 14 de mayo nos recuerdan que un día como hoy se funda el Fuerte de Jamestown (1607). Fue el primer asentamiento permanente inglés en el actual territorio de los Estados Unidos de América.

Se inicia la Campaña Admirable (1813). El Congreso de Venezuela declara al general José Antonio Páez «Ciudadano Esclarecido» (1837). Guillermo Marconi realiza la primera transmisión por radio de la historia (1879).

Nace César Rengifo (1915) Pintor y dramaturgo venezolano. Muere Henry John Heinz (1919) | Empresario estadounidense, fundador de H.J. Heinz Company; la famosa salsa de tomate que ha recorrido el mundo.

Muere Luis Razetti (1932) Médico venezolano. Un día como hoy nace George Lucas (1944) | Cineasta estadounidense. La ONU admite al Estado de Israel (1948).

Se firma el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia (1955). Fue un acuerdo de cooperación militar firmado por los países del Bloque del Este.

Efemérides del 14 de mayo

Se inaugura el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria de Caracas (1956). Para la época era el hospital más grande de Latinoamérica. Un día como hoy se implementa en Caracas un día de parada para vehículos particulares, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y la contaminación ambiental (1979).

Los restos mortales de Lisandro Alvarado son ingresados al Panteón Nacional (1980). Nace Mark Zuckerberg (1984). Programador y empresario estadounidense, cofundador de Facebook.

Muere María Luisa Escobar (1985) Pianista y compositora venezolana, fundadora del Ateneo de Caracas. Se desarrolla la primera edición del Festival Nuevas Bandas en los espacios del CELARG (1991).

Se inaugura el nuevo Mausoleo del Libertador Simón Bolívar (2014). Día Nacional de la Dramaturgia.

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