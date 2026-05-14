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La estación del ferrocarril que unía a Valencia con Puerto Cabello comenzó a construirse cerca del año 1888. Para esos años era la casona principal de la estación Camoruco y estarían las oficinas administrativas del ferrocarril.

Estaban además las taquillas donde se vendían los boletos para el viaje del ferrocarril hasta Puerto Cabello. Estaban además los talleres como los depósitos del tren que unía a la costa con la capital carabobeña.

La casona era muy moderna para esos años, una de las más vistosas, ya que servía también como un atractivo turístico en Valencia. Ya en 1900 comenzó a funcionar como la gran estación.

Señala la cuenta de Valencia de Antaño que en 1906 se construyó adjunto una vivienda para el que estuviera encargado de la estación. Para que siempre estuviera en el lugar, y pendiente de los horarios y la venta de boletos.

De cómo la estación del ferrocarril pasó a ser el Rectorado de la UC

Ya para 1957 el ferrocarril dejó de funcionar, y fue cuando se dio la apertura de nuestra Universidad de Carabobo. En 1959 el gobierno nacional le cedió la casona a la máxima casa de estudios de nuestra entidad.

Para que allí funcionara precisamente el Rectorado de la Universidad de Carabobo. Además de otras áreas como el Concejo Académico, Relaciones Públicas, Personal y Cultura, y se ubica un salón para realizar actos académicos.

En el año 1991, las autoridades universitarias declararon el lugar como “Patrimonio Histórico Universitario a los jardines frontales, los laterales, la reja protectora; la puerta principal, la casona central, la casa del jefe de estación y los patios adyacentes”; dice Valencia de Antaño.

Hoy por hoy el Rectorado está en el lugar, con sus jardines y sus áreas, el cual sigue siendo un emblema de nuestra historia. Enmarcado en lo que es la avenida Bolívar de Valencia. Parte de nuestra historia de ayer y hoy.

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