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Las autoridades sanitarias francesas confirmaron un brote de gastroenteritis en un crucero en Burdeos. Informaron que un pasajero murió y cerca de 1.700 permanecen en confinamiento preventivo.

La embarcación “Ambition” es uno de los más lujosos, es de origen británico y su capacidad es de 1900 personas. Es un barco diseñado para ofrecer una experiencia más íntima y espaciosa en comparación con los cruceros masivos modernos.

Descartaron que lo presentado sea un problema de salud pública, y todos los pasajeros están recibiendo la debida atención por parte de médicos locales. Reportaron las autoridades sanitarias que se trata de un episodio de origen viral.

Crucero en Burdeos

Los pasajeros que no presentaban síntomas de la enfermedad fueron evacuados de la embarcación. El caso sorpresivo se suma a los ocurridos desde la semana pasada en el crucero que atracó en Cabo Verde y había partido de Argentina.

Permanecen en el barco viajero las personas con cuadros de gastroenteritis aguda y que permanecen bajo observación. La persona que falleció era un hombre de 90 años de nacionalidad británica.

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