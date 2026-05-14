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Pendiente si vas a Caracas, gandola volcó en el distribuidor El Hipódromo

By Danny Valdiviezo
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Gandola volcó en el distribuidor El Hipódromo

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Danny Valdiviezo
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Pendiente si vas a Caracas, en la actualidad se mantiene la retención y la doble vía en el distribuidor El Hipódromo antes de llegar a la Autopista Valle Coche. Una gandola con botellones de agua volcó en el lugar.

Autoridades viales y grúas se encuentran en la actualidad atendiendo la situación presentada. Es por ello que se activó un tramo de doble vía en el lugar, mientras se realiza el levantamiento del accidente.

Gandola volcó en el distribuidor El Hipódromo

Al parecer la gandola tuvo un desperfecto mecánico volcando en el lugar. Se hace un llamado a manejar con prudencia en las vías del país, cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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SourceEl Yoyo Digital
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