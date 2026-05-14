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Un hecho vial fue reportado hoy en horas de la mañana, un motorizado quedó lesionado en la Autopista Sur tras derrape. Enseguida los conductores que transitaban por la zona informaron al número de emergencia.

El hecho ocurrió hoy jueves 14 de mayo de 2026, al lugar llegaron paramédicos de Invialca como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana Tránsito. Los cuales habilitaron un canal para dar atención al conductor de la moto.

Motorizado lesionado en la Autopista Sur tras derrape

Este recibió atención prehospitalaria en el lugar siendo trasladado al Hospital Central de Valencia para ser evaluado. El hecho vial en la Autopista Sur se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Es por ello que desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia y responsabilidad en las vías de nuestra entidad y del país. Cumpliendo siempre con las normativas dadas desde el INTT.

Si eres motorizado porta siempre el casco certificado además de conducir a una velocidad moderada. Si conduces un vehículo liviano como pesado mantente siempre en un solo canal. Abróchate el cinturón de seguridad.

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