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Shakira, Madonna y BTS confirmados para el Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026
Foto: La Nación

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Redacción Noticias24Carabobo
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Es considerado desde ya el show más grande de los últimos tiempos. El Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026 ya tiene confirmado a los artistas, Shakira, Madonna y BTS quienes estarán en el espacio entre el primero y segundo tiempo en la Gran Final del Mundial 2026.

En horas de la noche de ayer 13 de mayo se dio a conocer los nombres de los artistas que estarán en dicho espacio. Será la primera vez que se haga un concierto en la final de la cita mundialista.

La gran final será en el MetLife Stadium el venidero 19 de julio, cerca de dos meses. Los organizadores ya tienen a los artistas para ese día de la final. Donde luego se conocerá al nuevo campeón de la copa de la FIFA.

Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026

El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de llevar adelante el show. La gran final es uno de los eventos más vistos en el mundo, la FIFA hará mediciones de cómo irá este nuevo formato.

“El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un momento verdaderamente especial, que unirá la música, el fútbol y un compromiso compartido por mejorar las vidas de los niños de todo el mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales.

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SourceLa Nación
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