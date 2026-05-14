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Si vas a tramitar la Licencia de 2do Grado por primera vez, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre dio a conocer los requisitos. En su cuenta de Instagram destacaron lo que necesitas para obtenerla.

Para obtener la licencia de segundo grado (motos) por primera vez en el INTT (actualizado a 2026), necesitas ser mayor de 18 años, presentar cédula vigente, el certificado médico vial, la Planilla Única de Trámite (PUT) y aprobar el examen teórico/práctico.

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Licencia de Conducir de 2do Grado por primera vez

El trámite se inicia en línea y se formaliza en oficina.

Requisitos detallados (Original): Planilla Única de Trámite (PUT): Generada en el portal oficial del INTT.

Cédula de Identidad: Laminada y vigente.

Certificado Médico Vial: Vigente, emitido por el Colegio de Médicos.

Comprobante de medios de pago: Pago de los aranceles correspondientes.

Aprobación del Examen Teórico/Práctico: Se realiza en la oficina del INTT tras la solicitud.

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