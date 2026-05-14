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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó que quedó esclarecido un caso de homicidio y robo de un hombre en Caracas. La policía científica capturó a la persona que asesinó a Froilán Luquez en la urbanización San Agustín del Sur.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central, luego de un amplio trabajo técnico – científico, esclarecieron el homicidio de Froilán Antonio Luquez Campos (59), ocurrido en San Agustín Del Sur, sector La Charneca.

Destacó el comisario que los funcionarios lograron la captura del autor del crimen. De acuerdo al trabajo realizado, se pudo determinar que, Froilán, se encontraba en su vivienda, cuando escuchó ruidos extraños que provenían de la parte superior de la misma.

Por lo que optó por verificar lo que ocurría, encontrándose con Maikel Alexander Ascanio Galindo (36), quien se estaba llevando una estructura armada elaborada en cabillas. Originándose una discusión entre ellos.

Esclarecido homicidio y robo de un hombre en Caracas

Optando el victimario en desenfundar un arma de fuego y dispararle, dejándolo sin signos vitales en el lugar, para luego huir con el celular del occiso. Cabe señalar que Ascanio Galindo fue capturado en Los Jardines del Valle.

Los funcionarios le solicitaron información sobre el arma homicida, y este informó que esta la había canjeado por sustancias psicotrópicas a un antisocial de la zona. Quien está siendo activamente buscado por las autoridades. Mientras que el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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