Compartir

La estatal de comunicaciones se mantiene desplegada atendiendo una falla masiva de Cantv en el estado Carabobo. La misma afecta a gran parte del país, dijo la empresa en sus redes sociales hoy jueves 14 de mayo de 2026.

Dijo la Cantv que la falla se originó debido a un a falta de conectividad en la zona norte del municipio Valencia. Actualmente se encuentran trabajando en resolver el problema presentado en la zona.

Cantv informó de falla masiva en el estado Carabobo

Indicó que las cuadrillas están desplegadas trabajando en el área afectada. De igual modo, el trabajo podría estar realizado dentro de unas horas. La empresa no dio detalle si la falla fue originada por vandalismo o corte de fibra óptica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas