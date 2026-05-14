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Funcionarios policiales de Naguanagua recuperaron 11 máquinas de minería digital ilegal que fueron hallados en el área de desechos de un conjunto residencial en el sector El Naranjal.

El hallazgo se produjo tras una denuncia anónima, alertando sobre la presencia de objetos sospechosos en la zona.

Máquinas de minería digital en Naguanagua

De acuerdo con el reporte oficial, ciudadanos no identificados descendieron de un vehículo para ocultar varias cajas con componentes electrónicos de dudosa procedencia. Los sujetos ocultaron las cajas en el depósito de basura del conjunto residencial Los Pinos.

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Al llegar al sitio, la comisión policial desplegó un operativo de verificación que permitió asegurar las máquinas. La comisión notificó el procedimiento de inmediato al Ministerio Público.

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