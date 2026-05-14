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Venezuela inicia participación en la Copa del Mundo de Kickboxing en Turquía

By Lubin Molero
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Venezuela inicia Kickboxing en Turquía
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La delegación de Venezuela en kickboxing inicia este jueves 14 de mayo su transitar en la Copa del Mundo WAKO en la ciudad de Antalya, Turquía.

El equipo nacional, encabezado por el medallista Joel Vásquez, buscará sumar puntos en el escalafón internacional y fortalecer el roce competitivo de cara a los World Combat Games 2027. Así como el debut de esta disciplina en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

Venezuela inicia Kickboxing en Turquía

El evento cuenta con figuras destacadas como Raúl García, campeón panamericano en la categoría de 74 kg. También Guillermo Cobo, quien competirá en la modalidad de duplas.

Asimismo, el joven Jhosua Rangel verá acción en la división de -63,5 kg tras su reciente éxito en el Panamericano de Cadetes. La fase eliminatoria se desarrollará entre hoy y el 16 de mayo, mientras que la disputa por las medallas y el podio final está programada para el próximo domingo 17 de mayo.

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