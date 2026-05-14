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Comisiones mixtas de seguridad incautaron un cargamento de 3.563 kilogramos de drogas en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.

El procedimiento, realizado de forma conjunta por efectivos del Cicpc, La Guardia Nacional Bolivariana y grupos de operaciones especiales, permitió el aseguramiento de mil 47 panelas de marihuana y más de dos mil envoltorios de cocaína hallados en la zona.

Incautan drogas en el estado Apure

Durante el operativo, las autoridades también localizaron y destruyeron un centro logístico (laboratorio). Así como una aeronave y mil 200 litros de combustible utilizados presuntamente para el tráfico de sustancias.

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En el sitio se materializó la detención de un ciudadano y la recolección de diversos elementos de interés criminalístico. El procedimiento contó con la supervisión de la directiva del Cicpc y la comandancia nacional antidrogas, quedando todo el material y el aprehendido a disposición del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

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