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Cantv activó una Zona Ultra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, ubicada en el municipio Naguanagua, con el objetivo de brindar acceso a Internet de altas velocidades a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La puesta en funcionamiento del servicio contó con la presencia del presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, quien destacó que la Empresa continuará impulsando acciones para fortalecer y optimizar las telecomunicaciones en esta casa de estudios.

Samantha Torres, estudiante de quinto año de la carrera Ingeniería Química, destacó que, a través de Zona Ultra, realizará la consulta de diversos contenidos digitales. «Estamos emocionados con esta iniciativa», expresó.

Universidad de Carabobo con Zona Ultra activa conectividad

Por su parte, el profesor Bill Torres indicó que el servicio representa un avance para continuar mejorando el acceso a la conectividad para los estudiantes y docentes. «Seguiremos trabajando junto a Cantv», agregó.

Cantv avanza en todo el país con la activación de Zonas Ultra en instituciones educativas, con el propósito de garantizar acceso a Internet de altas velocidades a estudiantes de educación básica, media y universitaria.

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