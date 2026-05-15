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Kylian Mbappé generó una fuerte polémica este jueves 14 de mayo al finalizar el encuentro donde el Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo y compartir sus declaraciones a la prensa.

El delantero francés, quien inició el partido desde el banquillo por decisión técnica de Álvaro Arbeloa, lanzó críticas directas hacia su situación actual en la plantilla. Señalando que el entrenador lo considera la cuarta opción en el ataque por detrás de Mastantuono, Vinicius Jr y Gonzalo durante este 2026.

Mbappé comparte declaraciones

A pesar de ser el máximo artillero de LaLiga con 24 goles, Mbappé fue recibido con pitos por la afición del Santiago Bernabéu al ingresar al campo.

En sus declaraciones, el ariete también defendió sus recientes viajes fuera de España durante su periodo de lesión, asegurando que contaba con el permiso del club. Asimismo, el francés lamentó la pérdida de la estructura de juego tras la salida de Xabi Alonso y llamó a la autocrítica grupal ante la falta de títulos en la temporada actual, dejando en evidencia una tensa relación con el nuevo cuerpo técnico.

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