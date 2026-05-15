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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia detuvieron a cinco sujetos que eran solicitados por la justicia, tras una serie de verificaciones de seguridad realizadas en diversos sectores de la ciudad.

Los oficiales capturaron a los sujetos durante labores de patrullaje preventivo. El arresto ocurrió tras verificar y procesar sus datos en el sitio.

Detenidos sujetos solicitados en Valencia

Tras verificar sus datos en el Siipol, los oficiales detectaron que los sujetos presentan solicitudes por posesión de sustancias ilícitas y hurto agravado. Además, de hurto calificado y porte ilícito de arma de fuego.

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Así mismo, el reporte policial indica que los individuos poseen registros previos por otros hechos delictivos. Los cinco detenidos quedaron a disposición de los tribunales competentes, donde se determinarán las responsabilidades penales del caso

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