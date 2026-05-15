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En una reunión histórica celebrada este jueves 14 de mayo en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de China, Xi Jinping, sellaron importantes acuerdos que suavizan la tensión tecnológica entre ambas potencias.

El anuncio principal destaca la autorización de Washington para que empresas chinas compren chips avanzados de la marca Nvidia, una pieza fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Artificial que hasta ahora estaba bloqueada.

Estados Unidos y China reunión

La medida permite que China acceda a tecnología de vanguardia para entrenar modelos de inteligencia artificial, un sector donde Estados Unidos mantiene el liderazgo.

Como parte del trato, ambos gobiernos iniciarán diálogos formales para establecer reglas de seguridad y evitar que estas herramientas caigan en manos equivocadas. La jornada cerró con una invitación formal de Trump a Xi Jinping para visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

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