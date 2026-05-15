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Un hombre fue detenido por funcionarios policiales en Naguanagua luego de ser denunciado por presunta agresión física a una mujer que se negó a sus pretensiones.

El incidente se originó cuando la víctima, tras compartir con conocidos en un local comercial, solicitó al sujeto que la trasladara a su vivienda, donde ocurrió el altercado.

Detenido por agresión a una mujer en Naguanagua

Según el testimonio de la mujer ante las autoridades, al llegar a su destino el individuo le exigió un beso como «agradecimiento» por el traslado. Ante la negativa de la ciudadana, el hombre reaccionó con insultos y agresiones físicas.

Tras recibir la denuncia en la sede policial, una comisión se trasladó al lugar de los hechos y logró la captura del sospechoso. Los oficiales lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

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