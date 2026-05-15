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En horas del mediodía de ayer jueves 14 de mayo de 2026, ocurrió un accidente en Barinas el cual dejó cinco personas fallecidas. El hecho vial se registró en la Troncal 005 entre los sectores la Acequia y Bum Búm.

Además de los cinco fallecidos hay dos personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un centro de salud. El hecho ocurrió entre un vehículo Hyundai y un camión NPR tras colisionar de frente en la vía.

Las personas que iban en el automóvil Elantra viajaban al estado Aragua, a un acto de graduación en la Universidad Bicentenaria. Una de las personas involucradas en el accidente estaría en el acto de graduación.

Accidente en Barinas, lista de fallecidos

José Uzcategui (Conductor del vehículo)

Osmarly Pacheco de 52 años

Yoselin Morales (18)

Rosaura Montaña (42)

Osmarly Pacheco Ramirez (22)

Lesionados:

Yovanni y Yunior Chávez quienes resultaron heridos de Gravedad, y fueron trasladados hasta el Hospital José León Tapia de Socopo. Ambos iban en el camión NPR.

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