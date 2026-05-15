Compartir

Ayer se pagó un monto de 76.500 bolívares a los empleados públicos, pero el resto del Ingreso Integral de los Trabajadores quedó pendiente. Se espera que en las próximas horas el ministro del trabajo, Carlos Alexis Castillo o algún representante del gobierno de información sobre el monto.

Desde ayer hay mucha información –no oficial- circulando en torno al tema del salario de los empleados públicos. Ya que el monto a pagar eran 200 y no 150 dólares BCV, como hay diversas opiniones en torno al tema.

Se pudo conocer que hay medios de comunicación como canales informativos que destacan que el resto se pagaría hoy. El resto que faltaría sería 50 dólares BCV. Es decir unos 25.500 bolívares.

¿Cuándo pagan el resto del Ingreso Integral de los trabajadores?

Mientras que otros medios indican que esos 50 dólares serán depositados a los empleados públicos a fin de mes. Se espera por la información oficial en torno al tema del salario a los empleados.

Aun falta por pagar el ingreso integral a los jubilados de la administración pública como a los pensionados. Ambos sectores tienen fecha de pago para el lunes 18 o martes 19, los pensionados para el 21 de mayo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas