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Una entrada sólida tuvo el venezolano para poner el candado en la victoria de los Cachorros de Chicago ante Bravos de Atlante 2×0 la noche del jueves 14 de mayo de 2026. El criollo sigue luciendo su talento desde la lomita.

Daniel Palencia conquistó su tercer rescate con el uniforme de los Cachorros de Chicago. El oriundo de San Carlos, estado Cojedes en una entrada ponchó a dos contrarios, permitió un imparable, sin carreras.

Daniel Palencia conquistó su tercer rescate con Cachorros

El cerrador estaba en la lista de lesionados y volvió por todo lo alto, aprovechando cada oportunidad que tiene con el equipo osezno. El equipo de Chicago utilizó cinco lanzadores, incluyendo al criollo para sellar la victoria.

Dominando de esa forma a la ofensiva de Atlanta que solo pudo despachar cinco incogibles en el encuentro. Hoy a las 7:40 de la noche se miden Cachorros y Medias Blancas en el duelo de Chicago.

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