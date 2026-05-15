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Dos personas lesionadas en la avenida Don Julio Centeno tras arrollamiento

By Redacción Carabobo
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Dos personas lesionadas en la avenida Don Julio Centeno

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Un arrollamiento en la avenida Don Julio Centeno dejó dos personas lesionadas la noche del jueves 14 de mayo de 2026. El hecho ocurrió a pocos metros de la pasarela de los Magallanes en las adyacencias de la Ciudadela Valencey.

Se pudo conocer que una persona se disponía a cruzar la avenida cuando fue arrollada por un motorizado. En el hecho salieron ambos lesionados, al lugar llegaron autoridades de emergencia del municipio San Diego.

Dos personas lesionadas en la avenida Don Julio Centeno

De igual modo, se conoció que la persona que estaba cruzando la avenida estaba presuntamente en estado de ebriedad cuando fue arrollado por el motorizado. Ambos fueron llevados a un centro de salud para ser evaluados.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Hacerlo a una velocidad moderada cumpliendo con las medidas impuestas por el INTT.

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SourceNotiSanDiego
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