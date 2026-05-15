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En horas de la tarde de ayer jueves 14 de mayo de 2026, se reportó un accidente de tránsito en Valencia. Autoridades viales estuvieron presentes en el lugar para hacer el levantamiento del hecho. El hecho ocurrió cerca de las cuatro de la tarde.

Un motorizado perdió la vida en la avenida Intercomunal Isabelica Plaza de Toros al sur de la capital carabobeña. El hombre quedó tendido en el pavimento, el cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

En el sitio estuvieron autoridades viales y de tránsito quienes iniciaron las investigaciones del hecho. El accidente de tránsito se suma a los ocurridos en lo que va del mes de mayo como del año 2026.

Motorizado perdió la vida en la avenida Intercomunal Isabelica Plaza de Toros

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Si vas en moto porta siempre debidamente el casco certificado, además de ir a una velocidad moderada. Si ves en vehículo liviano o pesado lleva siempre abrochado el cinturón de seguridad.

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