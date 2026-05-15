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Las efemérides del 15 de mayo nos recuerdan que se celebra hoy el Día Internacional de las Familias. Desde el año 1994 por sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas se celebra esta fecha.

Se funda la Bolsa de Tokio (1878). Es la tercera bolsa de valores más grande del mundo, después de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq, y ha desempeñado un papel fundamental en la economía financiera de Asia.

Los empresarios holandeses Philips Gerard y Frederik Philips fundan la empresa de tecnología Philips (1891). Está considerada una de las más grandes e importantes del mundo en los campos de la electrónica y la asistencia sanitaria.

Se estrena el cortometraje animado estadounidense Plane Crazy, dirigido por Walt Disney y Ub Iwerks, y distribuido por Walt Disney Studios (1928).

Nace Guillermo Sucre (1933) poeta, traductor y crítico literario venezolano, descendiente directo del prócer de la independencia Antonio José de Sucre.

Los hermanos estadounidenses, Dick y Mac McDonald, abren el primer McDonald’s de la historia, en San Bernardino, California, Estados Unidos (1940).

Efemérides del 15 de mayo

Se estrena la película romántica musical estadounidense Gigi, basada en la novela corta Gigi, de Colette (1958). Fue la ganadora del premio Óscar a mejor película en 1959.

(2014), Día Internacional del Despecho o de los amores imposibles.

El documental Araya, de Margot Benacerraf, gana el Premio Internacional de la Crítica del Festival de Cannes (1959). Araya, estrenado 1959, relata la vida de los salineros y los pescadores de la península de Araya. El documental está considerado como uno de los mejores filmes latinoamericanos de todos los tiempos y forma parte de las 15 películas del patrimonio cinematográfico de Venezuela reconocidas por la Unesco.

Nace Andy Murray (1987) Tenista profesional británico.

Amazon comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York (1997). Comprar en Amazon directo a Venezuela.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Día de San Isidro Labrador. Y Día del Plenilunio del mes de mayo: Día de Vesak.

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