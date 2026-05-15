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Sudeban anunció feriado bancario en mayo 2026 para esta fecha

By Danny Valdiviezo
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Sudeban anunció feriado bancario en mayo 2026

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Danny Valdiviezo
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El próximo lunes 18 de mayo del presente año será feriado bancario anunció la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario de Venezuela (Sudeban). Esto con motivo de la Ascensión del Señor.

Agencias bancarias tanto públicas como privadas estarán cerradas en el país. Solo estarán trabajando algunas que se encuentren en los centros comerciales, las cuales tendrán algunas operaciones en taquilla.

Feriado bancario en mayo 2026 será este lunes

Indicó la Sudeban que solo los canales electrónicos de las páginas de los bancos estarán disponibles para consultas, transferencias además de otras operaciones. Entre ellas pago móvil, consultas en línea entre otras.

En este sentido, exhortó a la población a utilizar las plataformas digitales habilitadas por las distintas entidades financieras para evitar contratiempos durante el asueto bancario. El martes las agencias estarán abiertas en su horario habitual.

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SourceGlobovisión
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