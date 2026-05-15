ActualidadNacionalPortada

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
0
67
Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026
En algún lugar de la costa de Falcón/Foto: Almary Valera.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026, nos indica que se espera cielos despejados en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Venezuela prevalece estabilidad atmosférica con cielo despejado y algunas zonas parcialmente nubladas; sin embargo, resaltan mantos nubosos productores de lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, especialmente en *nuestra Guayana Esequiba.

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Además de Bolívar, Amazonas y lago de Maracaibo en horas de la mañana. En el centro del país cielos despejados en la costa, Carabobo, Aragua y zonas de Miranda. Cojedes, Falcón y Lara con nubosidad parcial.

En horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre Al igual que en zonas de la Región Central, Llanos, Andes y Zulia.

Tarde y noche de hoy viernes 15 de mayo de 2026 se espera cielos despejados en el centro del país además de las zonas de occidente como en los estados llaneros.

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿No tienes acceso al correo de tu usuario Saime?, esto es lo recomendado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceINAMEH
Artículo anterior
¿Cuáles son los síntomas de la Esclerosis Múltiple?
Artículo siguiente
Sudeban anunció feriado bancario en mayo 2026 para esta fecha
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes