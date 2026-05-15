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El estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026, nos indica que se espera cielos despejados en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Venezuela prevalece estabilidad atmosférica con cielo despejado y algunas zonas parcialmente nubladas; sin embargo, resaltan mantos nubosos productores de lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, especialmente en *nuestra Guayana Esequiba.

Además de Bolívar, Amazonas y lago de Maracaibo en horas de la mañana. En el centro del país cielos despejados en la costa, Carabobo, Aragua y zonas de Miranda. Cojedes, Falcón y Lara con nubosidad parcial.

En horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre Al igual que en zonas de la Región Central, Llanos, Andes y Zulia.

Tarde y noche de hoy viernes 15 de mayo de 2026 se espera cielos despejados en el centro del país además de las zonas de occidente como en los estados llaneros.

Estado del tiempo hoy 15 de mayo de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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