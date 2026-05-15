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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario exhortó a los usuarios a estar alerta sobre las modalidades de estafa. Nuevamente hicieron el aviso a través de sus redes sociales.

Modalidades de estafa

Desde la Sudeban exhortamos a los usuarios a mantenerse alerta sobre las diferentes modalidades de estafas:

*Enlaces enviados por correo o redes sociales, los cyberdelincuentes envían enlaces falsos con el fin de obtener tus datos. Esto lo hacen enviando un correo falso, con enlaces maliciosos, generalmente con los logos bancarios.

*Llamadas telefónicas, estos hacen llamadas haciéndose pasar por entidades bancarias o por empleados de las distintas empresas de comunicación. El único fin obtener los datos de las personas.

*Mensajes de texto, de igual modo lo hacen enviando mensajes a través de los celulares.

*Enlaces promocionando productos vía Telegram o WhatsApp. Cuidado con las falsas promociones que estos hacen.

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