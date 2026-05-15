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Un accidente en la Variante Bárbula San Diego fue reportado en la mañana de hoy viernes 15 de mayo de 2026. El hecho vial ocurrió cercano al distribuidor La Cumaca, autoridades están en el lugar atendiendo la situación.

El siniestro, registrado en horas cercanas al mediodía, activó una rápida respuesta por parte de las autoridades viales del estado, quienes se movilizaron de inmediato al lugar del hecho para garantizar la atención de la situación y la mitigación de riesgos en la zona.

El incidente dejó como saldo un lesionado leve, quien recibió la asistencia primaria necesaria, reportándose el evento principalmente con daños materiales.

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Accidente en la Variante Bárbula San Diego

El vehículo involucrado en el accidente es un Chevrolet Aveo color gris, el cual se volteó en la vía.

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