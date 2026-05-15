EntretenimientoFarándulaPortada

Esposa de Bruce Willis confesó que el actor ya no habla

By Danny Valdiviezo
0
126
Esposa de Bruce Willis
Emma comentó que el actor ya no habla. Foto: Instagram.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Emma Heming destacó en una entrevista que su esposo, el actor Bruce Willis ya no habla. La actriz y modelo comentó que el actor de 71 años debido a la afasia y demencia frontotemporal no articula palabras.

«Ya el actor no se comunica con el lenguaje», dijo Emma. Y recordó que fue uno de los primeros síntomas que este tuvo antes de la enfermedad. Recordó que el protagonista de Duro de Matar era tartamudo en sus años de infancia.

Resaltó que el sigue reconociendo a su familia, y que su amor hacia ella sigue intacto, este demuestra sus sentimientos al mirarla. “Cuando nos miramos, no hacen falta palabras. Reconoce a la familia. El amor sigue intacto”.

Esposa de Bruce Willis confesó que el actor ya no habla

Heming de 47 años ha sido la cuidadora del actor, como su vocera, dijo que es un “constante duelo”, verle que la enfermedad cada día le gana la batalla. Pero que seguirá dando todo por el y para que esté en un ambiente agradable.

Dijo Emma que el actor es visitado por quienes trabajaron junto a el. Bruce hizo grandes películas como series, estas siguen siendo transmitidas a nivel mundial en diferentes canales de televisión y en distintos idiomas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Shakira, Madonna y BTS confirmados para el Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Heraldo de México
Artículo anterior
Accidente en la Variante Bárbula San Diego dejó un lesionado
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 15 de mayo de 2026 y la tasa para el martes
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes