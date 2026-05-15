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Emma Heming destacó en una entrevista que su esposo, el actor Bruce Willis ya no habla. La actriz y modelo comentó que el actor de 71 años debido a la afasia y demencia frontotemporal no articula palabras.

«Ya el actor no se comunica con el lenguaje», dijo Emma. Y recordó que fue uno de los primeros síntomas que este tuvo antes de la enfermedad. Recordó que el protagonista de Duro de Matar era tartamudo en sus años de infancia.

Resaltó que el sigue reconociendo a su familia, y que su amor hacia ella sigue intacto, este demuestra sus sentimientos al mirarla. “Cuando nos miramos, no hacen falta palabras. Reconoce a la familia. El amor sigue intacto”.

Esposa de Bruce Willis confesó que el actor ya no habla

Heming de 47 años ha sido la cuidadora del actor, como su vocera, dijo que es un “constante duelo”, verle que la enfermedad cada día le gana la batalla. Pero que seguirá dando todo por el y para que esté en un ambiente agradable.

Dijo Emma que el actor es visitado por quienes trabajaron junto a el. Bruce hizo grandes películas como series, estas siguen siendo transmitidas a nivel mundial en diferentes canales de televisión y en distintos idiomas.

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