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El precio del petróleo busca seguir estabilizado pese a los conflictos que hay en el Medio Oriente. Informó el Banco Central de Venezuela que el precio del dólar BCV hoy 15 de mayo de 2026 será 515,18 bolívares y el euro en 601,45 bolívares.

Para este martes, el valor del dólar será de 517,96 bolívares y el euro en 602,18 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.555,19 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Sigue afectado por el conflicto que hay en el Medio Oriente de las últimas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 111,19 dólares. El crudo se mantiene en alza debido al conflicto del Medio Oriente. Este indicador ha estado en constantes picos entre los 98 y 116 dólares.

Se mantiene en recuperación el precio del biotcoin, el cual registra hoy un precio de 80.579,29 se sigue acercando a los 81 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 15 de mayo de 2026, Aeropostal anuncia vuelos internos

La aerolínea Aeropostal Alas de Venezuela, anunció la apertura de nuevas frecuencias a Porlamar, estado Nueva Esparta, desde Caracas a una tarifa de viaje especial que oscila desde los 40 dólares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, la cual entrará en vigencia a partir del 19 de mayo, informó el Ministerio de Transporte (Mppt).

“Esta tarifa especial no solo ofrece un mejor precio para esta temporada baja, sino la mejor opción de viaje por la seguridad, puntualidad y el confort que caracteriza a la aerolínea”, refiere el Mppt, citado en una nota de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Para ello, Aeropostal pone a disposición de sus usuarios y usuarias un itinerario de vuelos que se ajusta a su comodidad, donde podrán viajar en las nuevas frecuencias: Caracas – Porlamar – Caracas los días martes y miércoles; y Porlamar – Valencia – Porlamar los días jueves y domingos.

“A partir del 19 de mayo, te acompañamos a tu destino favorito también los días martes y miércoles. Caracas– Porlamar: Salida: 08:30 a.m. Llegada: 09:15 a.m. Porlamar – Caracas: Salida: 10:00 a.m. Llegada: 10:45 a.m.”, informó Aeropostal en su cuenta de la red social Instagram.

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