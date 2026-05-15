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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a la Alcaldesa del municipio Juan José Mora, Emily Riera, entregaron equipos para fortalecer la atención de los servicios públicos en la localidad.

El mandatario regional señaló que se llevó a cabo la dotación de camiones recolectores de basura, compactadores nocturnos para transporte de escombros, así como motos con remolcadores y lámparas LED para impulsar el Plan Cayapa Eléctrico en la zona.

“Nos sentimos muy contentos de entregar esta maquinaria que estoy seguro traerá grandes beneficios al pueblo de Juan José Mora, ya que estamos abordando todo lo relacionado a servicios públicos, es por eso que es importante dotar a nuestra instituciones con equipos de primer nivel para un servicio óptimo“, expresó.

Gobernador Lacava y Alcaldesa Riera entregaron equipos

Asimismo, destacó el trabajo articulado por todos los niveles de Gobierno en la atención total de todas las áreas de esta municipalidad, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte, Emily Riera, Alcaldesa del municipio Juan José Mora, explicó que dentro de los diversos planes que se llevan a cabo en la localidad destacan las labores de refacción en los centros de salud pública y la limpieza de caños y canales ante la llegada de la temporada de lluvias.

“Hoy Juan José Mora brilla y está más fortalecido, porque seguimos trabajando en todos los frentes para generar un municipio más próspero”, comentó. A su vez, indicó que seguirán trabajando en construir un municipio saludable para mejorar la calidad de vida de cada uno de los morenses.

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