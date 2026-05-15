La Policía de Carabobo dio a conocer un procedimiento donde un hombre quedó detenido en la parroquia Miguel Peña con presunta droga. Este quedó a la orden del Ministerio Público, informó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.
En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios adscritos al CCP Isabelica (Circuito Comunal C-93); lograron la aprehensión de un ciudadano por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la parroquia Miguel Peña.
Durante labores de patrullaje preventivo por el sector Parcela del Socorro, los efectivos avistaron a un sujeto a bordo de una motocicleta negra año 2026. El individuo, al notar la presencia policial, intentó emprender la huida a alta velocidad.
Alias El Goajiro detenido en la parroquia Miguel Peña con presunta droga
Siendo interceptado a escasos metros tras una rápida respuesta de la comisión. Tras realizar la debida inspección corporal y del vehículo, se halló en el interior de un bolso tipo bandolero lo siguiente:
- 23 envoltorios
- 01 envoltorio de presunta droga.
- 01 balanza digital
- 01 teléfono celular marca Tecno Spark.
- 01 Motocicleta marca Kadi, color negro.
El ciudadano fue identificado como Juan Manuel V. S. (27 años), apodado «El Goajiro». Al ser verificado, se constató que posee registros policiales. Previos por el delito de porte y ocultación de arma de fuego (2020).
El caso quedó a disposición del Fiscal Auxiliar 12° del Ministerio Público con competencia en materia de drogas, para las actuaciones legales correspondientes.
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