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La Policía de Carabobo dio a conocer un procedimiento donde un hombre quedó detenido en la parroquia Miguel Peña con presunta droga. Este quedó a la orden del Ministerio Público, informó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.

En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios adscritos al CCP Isabelica (Circuito Comunal C-93); lograron la aprehensión de un ciudadano por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la parroquia Miguel Peña.

​Durante labores de patrullaje preventivo por el sector Parcela del Socorro, los efectivos avistaron a un sujeto a bordo de una motocicleta negra año 2026. El individuo, al notar la presencia policial, intentó emprender la huida a alta velocidad.

Alias El Goajiro detenido en la parroquia Miguel Peña con presunta droga

Siendo interceptado a escasos metros tras una rápida respuesta de la comisión. Tras realizar la debida inspección corporal y del vehículo, se halló en el interior de un bolso tipo bandolero lo siguiente:

​23 envoltorios

​01 envoltorio de presunta droga.

​01 balanza digital

​01 teléfono celular marca Tecno Spark.

​01 Motocicleta marca Kadi, color negro.

​El ciudadano fue identificado como Juan Manuel V. S. (27 años), apodado «El Goajiro». Al ser verificado, se constató que posee registros policiales. Previos por el delito de porte y ocultación de arma de fuego (2020).

​El caso quedó a disposición del Fiscal Auxiliar 12° del Ministerio Público con competencia en materia de drogas, para las actuaciones legales correspondientes.

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