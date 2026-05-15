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Ir al estadio representa una verdadera aventura, y más en las Mayores, un fanático se hizo viral al mostrar su talento como un verdadero “jardinero de tribuna”. Este atajó sin problemas tres batazos en la misma dirección.

El hecho curioso ocurrió en el Raley Field, casa de los Atléticos de Oakland, el joven llevó su guante y se puso cazar pelotas. Hizo el trabajo excelente ya que capturó tres fouls sin cometer errores, haciéndose viral en las redes sociales.

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Fanático se hizo viral al capturar tres fouls en las Grandes Ligas

De hecho, el joven tenía dominio de la pelota cual pelotero profesional teniendo solo el espacio de la tribuna donde se encontraba. Este obsequió las pelotas, pero el video se hizo viral en las redes sociales.

Esto al parecer sucede muy pocas veces, algunos fanáticos en las Grandes Ligas llevan siempre su guante para tratar de tomar las pelotas. Pero este se lució al tomarlas sin ningún problema en el espacio que tenía.

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