Compartir

La noche del jueves 14 de mayo de 2026 en el barrio Libertador de la capital zuliana fue asesinada una exoficial de la PNB. Katerin Fuenmayor de 30 años de edad, estaba sentada al frente de su casa cuando fue atacada a tiros.

Fuenmayor tenía su vivienda en las cercanías del complejo deportivo Patria Joven. La mujer de 30 años de edad, trabajó en la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron por el lugar, y sin mediar palabras dispararon a la mujer. Estos dispararon varias veces, dejándola sin vida de forma inmediata en el lugar, para luego huir del sitio.

Enseguida se presentó en el lugar una comisión de la policía científica como de unidades forenses. Esto para hacer el levantamiento del hecho y llevar el cuerpo sin vida de Fuenmayor a una sede de medicina forense.

Asesinada exoficial de la PNB en Maracaibo, autoridades investigan

Hasta ahora se han hecho señalamientos de presuntos grupos delictivos, quienes estarían detrás del hecho. Pero se espera por el resultado de las investigaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas