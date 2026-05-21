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El estado del tiempo hoy 21 de mayo de 2026 de mayo nos indica que predominará la nubosidad y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas del sur del país.

Venezuela amanece con zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Llanos Occidentales, partes de Falcón, los Andes y sur del lago de Maracaibo; el resto del país se aprecia con nubosidad de parcial a fragmentada.

Situación General, se estima cielo fragmentado en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se prevé formación de mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Amazonas y Llanos Centrales/Occidentales. Así mismo, lluvias o lloviznas de menor intensidad en los Andes y Zulia.

La Onda Tropical 4 avanza por la zona occidental de Venezuela, generando nubosidad como algunas lluvias.

Estado del tiempo hoy 21 de mayo de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

En el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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