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Explican los expertos en materia ósea que la osteoporosis se puede evitar de manera natural. Por supuesto, esto implica adoptar hábitos que fortalezcan la densidad mineral ósea mediante la nutrición, el ejercicio y cambios en el estilo de vida.

La osteoporosis

La dieta es el pilar fundamental para mantener la estructura ósea.

Calcio: Es el componente principal del hueso. Se encuentra en lácteos (leche, yogur, kéfir), brócoli, higos secos, tofu y sardinas.

Vitamina D: Indispensable para que el cuerpo absorba el calcio. Se obtiene principalmente a través de la exposición solar segura y alimentos como pescados grasos (salmón, atún) y yemas de huevo.

Magnesio y Potasio: Ayudan a preservar el calcio en los huesos. Se encuentran en espinacas, acelgas y frutos secos.

Proteína: Un consumo adecuado es esencial para mantener la masa muscular que protege al esqueleto.

Actividad física estratégica

El ejercicio regular estimula la formación de tejido óseo nuevo.

Ejercicios de carga: Aquellos en los que sostienes tu propio peso, como caminar rápido, trotar, bailar o subir escaleras.

Entrenamiento de fuerza: El uso de pesas o bandas de resistencia ejerce presión beneficiosa sobre los huesos, fortaleciéndolos.

Equilibrio y flexibilidad: Actividades como el tai chi o el yoga ayudan a prevenir caídas, reduciendo el riesgo de fracturas. [1, 2, 3]

Hábitos de vida saludables

Limitar el alcohol y el tabaco: El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol están directamente relacionados con la disminución de la densidad ósea.

Mantener un peso saludable: Estar por debajo del peso adecuado aumenta el riesgo de pérdida ósea y fracturas.

Algunos estudios sugieren el uso de ciertas plantas y suplementos bajo supervisión médica.

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