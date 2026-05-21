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El cubano conectó su primer batazo de vuelta entero con bases llenas de la campaña. El Grand Slam de Yoel Yanqui llevó a la nave industrial al triunfo con pizarra de 6×5 ante Líderes de Miranda.

El encuentro se disputó la noche de este miércoles 20 de mayo de 2026 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En un duelo en el que la novena naviera vino de atrás de un 5-0 para remontar el juego.

La visita madrugó al abridor Nelson Hernández. Ademar Rifaela le conectó jonrón solitario al jardín derecho para darle ventaja a los suyos desde el vamos. En el cuarto la ofensiva mirandina hizo dos y en el séptimo Jomar Reyes y José Peroza remolcaron con sencillo las últimas rayitas de Líderes.

Grand Slam de Yoel Yanqui comandó el triunfo de Marineros

En la parte baja de ese mismo tramo, el de la suerte, además, los filibusteros igualaron las cosas con el primer imparable con la casaca valenciana de Ángel Aguilar al centro del campo, Deivi Muñoz anotó.

Posteriormente, las bases se congestionaron con Johan López, Ángel Aguilar y Alexfri Planez, quien había entrado como corredor emergente por Robert Pérez Jr. luego de haber negociado boleto, y quedó la mesa servida para el cubano Yoel Yanqui.

El toletero pegó su primer Grand Slam con un tablazo que se fue por toda la parte derecha del parque para el 5×5. Planez pegó imparable al left field con hombres en las esquinas y trajo a Bryant Flete hasta el plato con la carrera del triunfo 6×5.

Cruz Noriega (1-0) fue el ganador, Rafael Cova (1-2) perdió y Felipe Rivero (6) se llevó el salvamento. Hoy jueves 21 de mayo Marineros viajará a La Guaira para medirse a Centauros a las 7:00 de la noche. La entrada es libre.

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