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La noche del martes 19 de mayo de 2026 el venezolano volvió a tener una noche exitosa con el bate. Ildemaro Vargas en mayo sigue imparable con los Diamondbacks de Arizona, anoche brilló ante Gigantes de San Francisco.

El criollo, oriundo del estado Monagas no ha desaprovechado la oportunidad con el equipo desértico. Se ganó un puesto en el equipo a punta de bateo y está jugando a diario y colaborando con el equipo.

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Ildemaro Vargas en mayo sigue imparable con Arizona

Paso a paso se ha ganado también a los fanáticos del equipo de Arizona, quienes lo aplauden en cada turno al bate. Vargas ha colocado su experiencia en el equipo grande que dirige Torey Lovullo.

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Anoche el conocido “Caripito”, pudo ligar dos imparables ante el pitcheo de San Francisco. Dejando ahora un promedio alto de .340 además de un OPS de .902. Esto lo lleva a ser uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional.

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