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La noche del martes 19 de mayo en el estadio José Bernardo Pérez, Franyer Noria llevó a Marineros al triunfo. La tropa naval dirigida por Clemente Álvarez venció con pizarra de 3×2 a los Delfines de La Guaira.

Los carabobeños cortaron una mala racha de cuatro reveses. Johan López dio sencillo para remolcar a Bryant Flete y por jugada de selección de Alexfri Planez anotó Deivi Muñoz, todo esto en la baja del segundo tramo.

En el cuarto tramo Carlos Santiago atrapó un rolling fuerte de Ángel Aponte en la antesala, pero a pesar de eso no evitó que Wilfredo Tovar pisara la registradora; debido a que recibió un golpe con el piso cuando se lanzó haciendo que se retirara del compromiso.

Franyer Noria llevó a Marineros al triunfo

Franyer Noria pegó sencillo al jardín derecho para remolcar a Deivi Muñoz en el sexto capítulo y darle el triunfo a los suyos. La visita atacó en el séptimo tramo con bases llenas, ante los envíos de Ángel Acevedo, pero Cruz Noriega dominó a Tovar con elevado al campocorto.

Eddy Reynoso (1-0) obtuvo su primer triunfo de la campaña, Pedro Márquez (0-2) fue el derrotado y Felipe Rivero (4) salvó el choque. De esta manera los filibusteros recuperan el sendero del triunfo tras pasar por un bache la semana pasada.

Hoy miércoles 20 de mayo, los dirigidos por Clemente Álvarez recibirán la visita de Líderes de Miranda en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 5:00 de la tarde. Recuerden que la entrada es libre.

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