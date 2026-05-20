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Un fin de semana casi perfecto vivieron los atletas de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo. Acefuc sin reveses, registró tres victorias, un empate y ninguna derrota en la cuarta jornada de la Copa Apertura 2026, evento organizado por la AFC.

Los equipos ucistas visitaron las instalaciones de la Cancha Trapichito el sábado 16 y domingo 17 de mayo para enfrentar los recientes desafíos de la actual edición de la mayor competencia del balompié regional.

Los primeros en responder a los retos fueron los jóvenes del combinado Sub-11, quienes se midieron contra la representación de Guerreros de Carabobo. Donde lograron el triunfo 2-0, gracias a los goles aportados por Greider Valera y Luifer Pérez.

En la serie dominical, fue el escuadrón Sub-13 el cual desplegó toda su artillería para supera a sus adversarios Guerreros de Carabobo. Kevin Pinto anotó en par de ocasiones, mientras que Jhonder Acosta, DIlan Pimentel y Santiago Blanco colaboraron cada uno con un quema redes para un dominio total y la pizarra 5-0 a favor de AcefUC.

Acefuc sin reveses como visitante en 4ta jornada de Copa Dúo Apertura 2026

Seguidamente, el combinado Sub-15 se apoyó en el juego de piernas de Jeison Villalobos, más las contribuciones de Hilderson y Erick Gil para otra conquista universitaria con marcador 3 a 1.

Concluyó la visita con la actuación no menos importante de la categoría Sub-17, la cual pactó un final sin goles ante su homólogo de Agrosport.

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