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El calor en Venezuela en los últimos 20 años ha ido en aumento, con temperaturas altas en varias regiones del país. Pero… ¿cuál es el lugar más caluroso de Venezuela?, según los expertos del clima son dos.

Aunque pudieran decir que son varios, solo son dos los lugares más calurosos de nuestro país. Ambos se encuentran en la región noroccidental, especialmente las Penínsulas de Paraguaná (Falcón) y La Guajira, donde las temperaturas superan frecuentemente los 38 y 39 grados.

Son zonas desérticas del país, donde en horas del mediodía el calor se siente, además de otras regiones como la central, llanera y oriental. Pero solo han reportado temperaturas sobre los 37 y 38 grados.

¿Cuál es el lugar más caluroso de Venezuela?, y la temperatura récord

Récord nacional: La temperatura oficial más alta registrada en el país es de 40 grados, medida que se registró en el estado Falcón.

Sensación térmica: En ciudades como Maracaibo, la combinación de altas temperaturas y la humedad del Lago de Maracaibo produce una sensación térmica extrema. Al igual que en Maracay en el estado Aragua, por su cercanía con el Lago de Valencia.

Otras zonas calurosas en Venezuela: Regiones como los llanos (estados Guárico, Apure y Barinas). Y zonas de los estados Anzoátegui y Monagas también experimentan un calor intenso gran parte del año.

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