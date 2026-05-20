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El estado del tiempo hoy 20 de mayo de 2026 en Venezuela nos indica nubosidad fragmentada en horas de la mañana en el centro del país. Con nubosidad parcial en el litoral central en las primeras horas de la mañana.

Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión; asimismo, se aprecian zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, especialmente en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, Cojedes, los Andes y zonas del Zulia.

Se prevé cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte del país; igualmente, eventos nubosos acompañados de precipitaciones dispersas y de intensidad variable; en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, Cojedes, los Andes y zonas del Zulia; asimismo, precipitaciones de menor intensidad en zonas de Centro norte.

En horas de la tarde se esperan lluvias en la región llanera comprendida en los estados Portuguesa y Barinas. Al igual que en la región andina en los estados Trujillo, Barinas como en Mérida. Mientras se esperan chubascos en Yaracuy, sur de Lara y parte de Cojedes.

Estado del tiempo hoy 20 de mayo de 2026

Temperaturas sobre los 37 grados y 39 grados en estados como Guárico, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Sobre los 34 grados en algunas zonas del centro del país, Aragua, Carabobo como en los estados occidentales.

Ocho grados se esperan en horas de la madrugada en las zonas montañosas del estado Mérida. En zonas de montaña del centro del país se esperan cerca de 25 grados en horas de la madrugada.

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