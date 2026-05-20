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Hurtaba viviendas en el estado Lara y lo capturaron

By Redacción Noticias24Carabobo
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Hurtaba viviendas en el estado Lara - Detenido amputar mano expareja

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó de un procedimiento en el occidente del país. El detenido presuntamente hurtaba viviendas en el estado Lara y ahora quedó a la orden del Ministerio Público

Funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, tras un amplio trabajo de investigación, lograron la ubicación y detención de Abraham Saúl López López (25), apodado El Burrito. Quien mantenía azotada a la comunidad del Barrio La Paz.

Hurtaba viviendas en el estado Lara y lo capturaron

El hombre está señalado de realizar constantes hurtos en viviendas de la mencionada barriada en la entidad crepuscular. Tras múltiples denuncias recibidas por los afectados y el trabajo técnico – científico realizado, se pudo conocer que Abraham, junto a otros hombres aún por detener, tenían como modus operandi, ingresar a las viviendas.

Luego de eso sustraer artículos de valor, con la finalidad de comercializarlos posteriormente, generando zozobra en la comunidad. Por lo que fue apresado y puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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