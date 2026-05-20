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La pensión IVSS del mes de junio se pagará este jueves 21 de mayo de 2026 indicó hoy el Seguro Social en sus redes sociales. El aporte mensual estará disponible desde tempranas horas de la mañana.

Pensión IVSS del mes de junio 2026

Se espera que los abuelos cobren también el Ingreso Integral mensual, llamado anteriormente Bono Contra la Guerra Económica. El monto que estarían cobrando los adultos mayores son 70 dólares al cambio del BCV.

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