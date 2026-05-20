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En el estado Portuguesa, fueron capturadas dos personas las cuales estarían presuntamente involucradas en la desaparición de Yulixa Toloza. Toloza fue encontrada sin vida luego que fue a una clínica de estética a practicarse una lipólisis.

Los venezolanos detenidos por la policía del estado Portuguesa responden a los nombres de Edinson José Torres Sarmiento de 40 años de edad, y María Fernanda Delgado Hernández. Estos tenían notificación azul de Interpol.

Se pudo conocer que Yulixa fue a la clínica para hacerse la lipólisis, luego mediante una cámara de seguridad se observó cuando era sacada del lugar inconsciente. Luego fue encontrada en una zona enmontada por las autoridades.

Los señalados del hecho, habían dejando abandonado un vehículo en Cúcuta, cruzaron la frontera y pasaron a Venezuela. Luego de allí llegaron hasta el estado Portuguesa, donde quedaron detenidos por la Policía de esa entidad.

Caso de la desaparición de Yulixa Toloza

Los detenidos eran activamente buscados por los delitos de Desaparición Forzada de Personas, Secuestro Simple, Omisión de Socorro. Además Encubrimiento por Favorecimiento y Destrucción de Material Probatorio, en Colombia.

Ambas personas detenidas estaban en el municipio Guanare de donde son oriundos. Estos se habían marchado a Colombia donde habían montado una clínica estética en la localidad de Venecia en Bogotá. La cual quedó clausurada por este caso.

Hay un tercer detenido, el cual habría sido capturado en Maracay, este presuntamente sería el cirujano que hizo la lipólisis. Este quedó identificado como Eduardo David Ramos, el cual es barbero y trabajaba como cirujano.

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