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Reportes indican nubosidad como lluvias y brisa en los estados como Sucre y Nueva Esparta. La Onda Tropical 4 en el oriente del país viene avanzando poco a poco y provocaría lluvias en varias zonas.

“Onda tropical sobre el oriente del país, interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical lo cual favorecerá la formación de nubes productoras de lluvias. Y algunas estarán acompañadas de descargas eléctricas en áreas de la región Guayana”, dijo el meteorólogo Luis Vargas. “Sur de Monagas, sur de Anzoátegui y sur de Guárico. Asimismo, la Vaguada Monzónica está siendo reforzada por el patrón de vientos y humedad en niveles superiores de la troposfera. Lo que generará nubosidad con precipitaciones moderadas”, comentó Vargas en sus redes sociales.

Las lluvias estarían en los estados como Apure, Barinas, sectores de Portuguesa, los Andes, Zulia, oeste de Lara y oeste de Falcón. En el resto del territorio, los eventos lluviosos serán más dispersos y ocasionales.

Onda Tropical 4 en el oriente del país

Se espera que la misma avance en las próximas horas a las zonas de los estados centrales, como La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.

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