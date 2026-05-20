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Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, destacó que el brote de ébola en África es de preocupación regional. Pero indicó que el riesgo sigue siendo bajo a nivel mundial.

A pesar que no hay una vacuna, los científicos siguen en investigaciones de este virus que se ha centrado en la República del Congo. Las medidas sanitarias están nuevamente en la zona donde hay contagios.

Brote de ébola en África

Donde se persigue educar a la población para evitar propagación de esta enfermedad la cual ha cobrado ya cerca de 139 personas. Los científicos están laborando para poder tener una vacuna cuanto antes.

Indico Adhanom que se está trabajando en la zona donde se detectó el brote pero el problema es el conflicto armado. El cual ha sido el factor de desplazamiento de poblaciones que quedan vulnerables para los contagios.

El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud estimó que se puede desarrollar una vacuna. Pero que llevaría varios meses poder hacer el proyecto de la misma y luego su fabricación.

Gobierno del Congo

A pesar que el gobierno del Congo ha dicho que se mantienen trabajando en evitar nuevos contagios parece que el brote sigue creciendo en varias zonas. Entre ellas en Kivu, Goma, Ituri y otras ciudades cercanas.

El pasado 24 de abril se detectó el primer caso de ébola en esta zona y en menos de un mes los contagios han sido altos. Ghebreyesus había expresado el martes su preocupación por «la magnitud y la velocidad» del brote.

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