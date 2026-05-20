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Desde este mes comenzó la entrega a través de la Plataforma Patria, del Bono Reconocimiento Profesional. Este pago es para los trabajadores que están en las áreas estratégicas dentro de la administración pública.

La bonificación fue creada el pasado 30 de abril por el Gobierno Nacional que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y el mismo se suma a las entregas económicas que se otorga mensualmente a través de la Plataforma Patria.

Dicha entrega llega a los profesionales a través del número 3532 donde se le informa del bono asignado. Los trabajadores que recibirán dicho bono son los que laboran en las siguientes áreas. Esto también debido a la preparación que tengan como sus conocimientos dentro de cada área.

Bono Reconocimiento Profesional, ¿quiénes lo reciben?

El bono lo reciben los trabajadores que están en las siguientes áreas del Gobierno Nacional:

Educación

Salud

Seguridad

Fuerza Armada

Energía y sector petrolero

Estos pagos a los profesionales estarán realizándose de forma priorizada como progresiva. Los bonos tendrán un monto que va entre los 30 mil y 60 mil bolívares. Dependerá de cada nivel profesional del trabajador.

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