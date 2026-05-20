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Desde hace varios días Guaco está en tendencia, los seguidores de la Súper Banda de Venezuela han preguntado, ¿qué es lo que sucede?. Esto luego que Ricardo Hernández, exmiembro del grupo emitiera declaraciones en contra de Gustavo Aguado.

Hernández formó parte del grupo, indican que es uno de los que creó el llamado “sonido de Guaco”. Pero este en un “en vivo” con el músico Walner Fuenmayor dijo que lo que está pasando con la agrupación “ya se veía venir”.

Indicó Hernández sobre problemas antiguos que ya había en dicho grupo zuliano. Dijo que los problemas que hay son por el mismo Gustavo Aguado. El cual dijo es el primer enemigo que tiene Guaco.

Guaco, La Súper Banda de Venezuela

“Eso se veía venir… lo que pasa es que ahora le están echando la culpa a la pobre muchacha. El enemigo número uno de Guaco se llama Gustavo Aguado… por primera vez lo digo al aire”, afirmó Hernández en el “en vivo”.

Esto ha generado muchos comentarios en redes sociales, acerca de la posición de Guaco en la actualidad. Los fanáticos han estado debatiendo acerca de lo que podría pasar, como es conocido Guaco es muy querido en toda Venezuela.

El grupo ha estado en tendencia debido a que salieron varios músicos históricos. Incluso destacan que en la actualidad no están algunos de los integrantes. Esto ha traído recuerdos de cantantes que pasaron por la agrupación.

Incertidumbre

En redes sociales desde el fin de semana, el nombre de Ricardo Hernández ha sonado fuerte, por las declaraciones que dio. Mientras que los llamados “fanáticos guaqueros” siguen preguntando qué va a pasar con la agrupación.

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